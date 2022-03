పోలీస్ స్టేషన్లో బయ్యారం బుడతడు; మాస్టారుకే ముచ్చెమటలు పట్టించిన మూడోతరగతి బాలుడు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మహబూబాద్ జిల్లాలోని బయ్యారంలో ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతున్న ఓ బుడతడు చేసిన పని ఇప్పుడు స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మూడవ తరగతి చదువుతున్న అనిల్ నాయక్ అనే విద్యార్థి తాను చేసిన పనితో టీచర్ కే ముచ్చెమటలు పట్టించాడు. గత కొంత కాలం నుంచి మ్యాథ్స్ టీచర్ తనను కొడుతున్నాడని, మాస్టర్ కొడుతున్న దెబ్బలను తట్టుకోలేక పోతున్నానని ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి మాస్టర్ పై ఫిర్యాదు చేయడం స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది.

English summary

In Bayyaram, Mahabubabad district, a boy who is studying third class went to the police station and complained that a teacher was beating him up in school . Police are investigating the case.