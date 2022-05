నగర ఆసుపత్రుల్లో మూడుపూటలా భోజనం.!రోగుల కోసం వినూత్న కార్యక్రమమన్న మంత్రి హరీష్ రావు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైద్రాబాద్: హైద్రాబాద్ లోని 18 ఆసుపత్రుల్లో మూడు పూటలా భోజన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి హరీష్ రావు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గొప్ప మానవతావాది అని, మానవత్వానికి మారు పేరని హరీష్ గుర్తు చేసారు. గతంలో రేషన్ బియ్యం మనిషికి నాలుగు కిలోలు చొప్పున ఇచ్చేవారని, కానీ 2014లో చంద్రశేఖర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక్క రూపాయికే కిలో బియ్యాన్ని ఇంట్లో ఎంత మంది ఉన్నా, ఒక్కొక్కరికి ఆరు కేజీలు ఇవ్వమని ఆదేశించిన గొప్ప వ్యక్తి చంద్రశేఖర్ రావు అని ప్రశంశల వర్షం కురిపించారు.

English summary

Health Minister Harish Rao said he was happy to launch a three-course meal program at 18 hospitals in Hyderabad. Harish reminded that Chief Minister Chandrasekhar Rao was a great humanist and a nickname for humanity.