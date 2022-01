సరిదిద్దుకోవాలె.!సగంలో ఎట్ల చెప్తం.?కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ రద్దైంది అందుకే.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : మంత్రివర్గ సమావేశం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు విలేఖరుల సమావేశం నిర్వహించి కొత్త సంవత్సరంలో అనేక కొత్త అంశాలు చెప్తారని అందరూ భావించారు. కానీ అందరి అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు అనూహ్యనిర్ణయం తీసుకున్నారు. తూచ్ ప్రెస్ మీట్ లేదు ఏం లేదని సీఎం మీడియా కార్యాలయ సిబ్బందితో చెప్పించారు. సీఎం మీడియా సమావేశాన్ని రద్దుచేసుకోవడానికి కారణాలేంటని ఆరా తీస్తే ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

English summary

CM Chandrasekhar Rao took an unpredictable decision, manipulating everyone's expectations. The CM told media office staff that there was no press meet. Interesting facts came to light when the CM inquired as to the reason for canceling the media conference.