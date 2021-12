నేడు ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవం.!వికలాంగుల సంక్షేమమే లక్ష్యమన్న మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : అంగ వైకల్యంతో కుమిలిపోవాల్సిన అవసరం లేదని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం దివ్యాంగులను అన్నిరకాలుగా ప్రోత్సహిస్తోందని రాష్ట్ర మంత్రులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రపంచ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్బంగా రాష్ట్రంలోని దివ్యాంగులకు రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ -శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ శుభాకంక్షలు తెలిపారు. దివ్యాంగులు ఆత్మ న్యూనతా భావాన్ని పక్కన పెట్టి ఆత్మస్తైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే సాధించలేనిది ఏమీ లేదని మంత్రి సత్యవతి తెలిపారు. జిల్లాలోని దివ్యాంగులకు కావలసిన పరికరాలను, వస్తువులను వారికి అందజేసారు.

English summary

The state ministers have made it clear that there is no need to be crippled by disability and that the Telangana government is encouraging the disabled in all sorts of ways. Minister of State for Tribal Affairs, Women and Child Welfare, Mrs. Satyavathi Rathore, wished the disabled in the state on the occasion of World Disability Day.