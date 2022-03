నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆదర్శరైతు తోటలో టాప్ హీరోయిన్ల సందడి ... మ్యాటర్ ఏంటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సమంత, పూజా హెగ్డే, రష్మిక మందాన, తమన్నా ఇలా అందరు టాప్ హీరోయిన్లు ఒకేచోట కనిపిస్తే ఆ సందడే వేరుగా ఉంటుంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఓ తోటలో ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్లంతా సందడి చేస్తున్నారు. స్థానికంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎప్పుడూ సినిమాలతో బిజీగా ఉండే టాప్ హీరోయిన్లు అందరు నిజామాబాదులో తోటలో ఏం చేస్తున్నారబ్బా అని ఆలోచించే వారి కోసమే ఈ కథనం.

English summary

All top heroines are now in a farm in Nizamabad district. Farmer Srinivasa Reddy has put up photos of beautiful heroines as posters to protect the farm from the birds and people focus