తెలంగాణలో మళ్లీ ముందస్తు ఎన్నికలు-ఆ తేదీ తర్వాత ప్రభుత్వ రద్దు-రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పగ్గాలు చేపట్టిన రేవంత్ రెడ్డి ఓవైపు పార్టీ వ్యవహారాలు చక్కదిద్దుతూనే మరోవైపు ప్రత్యర్థులపై విమర్శల దాడిని కొనసాగిస్తున్నారు. తనపై మంత్రులు కేటీఆర్,హరీశ్ రావు చేసిన విమర్శలకు తాజాగా రేవంత్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాను టీడీపీ నేతను అని... కాంగ్రెస్‌లో చేరేముందు ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయలేదని కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ ఘాటుగా స్పందించారు. అంతేకాదు,తెలంగాణలో మళ్లీ ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

TPCC chief Revanth Reddy predicted that early assembly elections would be held in Telangana again. After August 15,2022, KCR will once again dissolve the government and go to the polls. He was challenged to write down his words if necessary. KCR commented that KCR should not be made the Chief Minister.