అవసరమైతే బహిష్కరిస్తామన్న టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి .. టీఆర్ఎస్ ఫైర్ .. రెంటికీ చెడ్డ రేవడిలా కౌశిక్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ రాజకీయాలలో కాంగ్రెస్ నేత కౌశిక్ రెడ్డి రేపిన దుమారం తెలిసిందే. హుజురాబాద్ టిఆర్ఎస్ టికెట్ తనకేనని కౌశిక్ రెడ్డి ఆడియో కాల్ లీక్ కావడంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రచ్చ మొదలైంది. కాంగ్రెస్ నేత కౌశిక్ రెడ్డి టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోబోతున్నారా ? నిజంగానే కౌశిక్ రెడ్డి కి టీఆర్ఎస్ టికెట్ ఖాయమైందా ? లేక వ్యక్తిగత మైలేజీ కోసం కౌశిక్ రెడ్డి ఇదంతా చేస్తున్నారా అన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.

హుజూరాబాద్ పై కేసీఆర్ ప్రేమ .. రంగంలోకి ఎర్రబెల్లి, ఇంట్రెస్టింగ్ గా మంత్రుల పర్యటనలు, పథకాల పందేరం !!

English summary

Revanth Reddy reacted to the issue of Congress leader Koushik Reddy, who has become a hot topic in Telangana politics. Revanth Reddy, said his party disciplinary committee had already issued notices to Koushik Reddy. He said he would be expelled from the party if necessary. TRS leaders are also on fire. Kaushik Reddy got into trouble with this.