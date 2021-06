ఆ సీటు సీతక్కకే ఇచ్చేస్తా -నిఘా వర్గాలు చెప్పంగనే కేసీఆర్ తలుపులు -త్వరలో రాష్ట్ర పర్యటన: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

''నాకు పీసీసీ పదవి వస్తోందని నిఘా వర్గాలు రిపోర్ట్ చెప్పంగనే ముఖ్యమంత్రి ప్రగతి భవన్ తలుపులు తెరిచిండు. ఖబర్దార్ కేసీఆర్.. నీ సంగతి చూస్తా. కరెంట్ తీగలా కాదు.. హై టెన్షన్ వైరులా కొట్లాడతాం'' అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ చీఫ్ గా నియమితుడైన రేవంత్ ను కలిసేందుకు ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క మంగళవారం భారీ ర్యాలీగా హైదరాబాద్‌ తరలివచ్చారు. సమ్మక్క సారలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేసిన అనంతరం ములుగు నుంచి కార్యకర్తలతో ర్యాలీగా జూబ్లీహిల్స్‌లోని రేవంత్‌ క్యాంపు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి రేవంత్‌రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు..

English summary

telangana pcc chief Revanth Reddy said that his aim is to liberate Telangana which is being held captive by cm KCR. Mulugu MLA Seethakka had come to Hyderabad in a huge rally to meet PCC president Revanth Reddy on tuesday. revanth slams trs govt on several issues.