మునుగోడు గడ్డ కాంగ్రెస్ అడ్డ.!ఉప ఎన్నిక అంశంలో వేగం పెంచిన టీపిసిసి.!

Telangana

oi-Harikrishna

మునుగోడు/హైదరాబాద్ : మునుగోడు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలంగా ఉందని సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో సిఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేసారు. ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించి మునుగోడు గడ్డపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేసారు. అధికార అహంకారంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మీడియాను గుప్పిట్లోకి తీసుకొని భయపెట్టో, ప్రలోభ పెట్టో, వారికి అనుకూలంగా ప్రచార ఆర్భాటం చేస్తున్నాయని ఘాటుగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంత భావజాలమే ప్రజలను ఆకర్షిస్తుందని, పార్టీని గెలిపిస్తుందని భట్టి విక్రమార్క అన్నారు.

English summary

CLP leader Bhatti Vikramarka made it clear in the coordination committee meeting that the Congress party is very strong in Munugodu constituency. He expressed confidence that the Congress party will win the by-elections and raise the Congress flag on Munugodu soil.