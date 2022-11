ఉద్యమద్రోహి కేసీఆర్.. వీడియోలతో కాంగ్రెస్ టార్గెట్.. రేవంత్ రెడ్డి విజువల్ స్కెచ్ వర్కవుట్ అవుతుందా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టు కోసం శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక వెలుగు వెలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమంగా తన ప్రాభవాన్ని కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి వంటి దూకుడు ఉన్న నాయకుడు ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తన సత్తాను చాటలేకపోతుంది. ప్రజాక్షేత్రంలో కేసీఆర్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా తాము ఉన్నామని చెప్పాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ శతవిధాలా పోరాడుతోంది. రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా కాంగ్రెస్ ఉందని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది.

English summary

Calling KCR a traitor to the movement, Congress is targeting KCR with videos showing many problems in the state at the field level. It remains to be seen whether the visual sketch of Revanth Reddy will work out