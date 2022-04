టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ దారుణ హత్య.. పట్టపగలే గొడ్డళ్ళతో నరికి చంపిన ఘటన

Telangana

మహబూబాబాద్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మానుకోట మున్సిపాలిటీలోని ఎనిమిదో వార్డు కౌన్సిలర్ బానోతు రవిని గుర్తుతెలియని దుండగులు పట్టపగలే దారుణంగా హత్య చేశారు. మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని పత్తిపాక కాలనీలో రవి బైక్ పై వెళ్తున్న క్రమంలో ఒక్కసారిగా రవికి అడ్డుగా వచ్చిన దుండగులు ఊహించని విధంగా రవి పై దాడి చేశారు. అతి కిరాతకంగా గొడ్డళ్ళతో నరికి హతమార్చారు.

TRS councillor brutally murdered in Mahabubabad. The incident in which a TRS councillor, Banot Ravi Nayak, was stabbed with axes by unknown persons and hacked to death become a topic of discussion locally