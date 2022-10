Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో మొదట్లో టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పేరు ప్రధానంగా వినిపించింది. బీజేపీ నేతలు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో కవిత ప్రమేయం ఉందని, త్వరలో కవిత విచారణ ఎదుర్కొంటారని ఆరోపణలు కూడా చేశారు. అంతేకాదు కవితకు సన్నిహితంగా ఉన్న పలువురు ఇళ్లపై, కార్యాలయాలపై ఈడీ దాడులు జరిపి టిఆర్ఎస్ పార్టీ తో మైండ్ గేమ్ మొదలుపెట్టింది. ఇక ఇప్పుడు బీజేపీ పై ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంతో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆయుధం దొరికినట్టుగా అయింది. అదును చూసి దెబ్బ కొట్టాలని టీఆర్ఎస్ సిద్ధమైంది.

As a counter to the Delhi Liquor Scam, TRS has started a mind game that has brought the scam of buying MLAs to the fore. Teasers are releasing to target BJP.