ఈనెల 14న బీజేపీలోకి ఈటల రాజేందర్ -ఢిల్లీలో జేపీ నడ్డా సమక్షంలో చేరుతారన్న బండి -అమిత్ షా దర్శనం దొరికేనా?

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆగ్రహానికి గురై, మంత్రి పదవి నుంచి బహిష్కృతుడైన ఈటల రాజేందర్ బీజేపీలో చేరేందుకు ముహుర్తం ఖరారైంది. ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమ నేతగా సారధి కేసీఆర్ తో 20 ఏళ్ల స్నేహం.. తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి కీలక పదువు.. రాష్ట్రంలో పేరెన్నిక గల పౌల్ట్రీ వ్యాపార కుటుంబానికి చెంది ఉండి కూడా టీఆర్ఎస్ నుంచి రాజేందర్ వెలి.. భారీ కుదుపులు, పెద్ద ఎత్తున చీలికలు లేకుండా అతి సాధారణంగా పూర్తయింది. వచ్చేవారం బీజేపీలో చేరడం ద్వారా ఈటల వర్సెస్ కేసీఆర్ ఎపిసోడ్ ముగియనుంది.

English summary

Former minister etela Rajender is all set to join the BJP. The timing of this has also been finalized. Rajender will join bjp in presence of BJP national president Nadda on june 14th. along with him former MLA eanugu Ravinder Reddy and former Karimnagar ZP chairperson Tula Uma will also join bjp. Telangana BJP president Bandi Sanjay himself clarified the matter at his party meeting.