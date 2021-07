Telangana

టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ విధానాలు,ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీరు పట్ల బీజేపీ నేత విజయశాంతి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఏకరువు పెట్టారు. కేసీఆర్‌పై వ్యక్తిగత విమర్శలతో విరుచుకుపడ్డారు. కేసీఆర్ చేష్టలు,సభలు-సమావేశాల్లో ఆయన మాట్లాడే పిచ్చి మాటలు వింటుంటే ఆయన చిప్పు ఖరాబైందని అనుకోవాల్సి వస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. మానసిక సమతులత్య లోపించడం వల్లే ఆయన ఇలా చేస్తున్నారా.. లేక కేటీఆర్‌ను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే మేలని అందరూ అనుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఇవన్నీ చేస్తున్నారో తెలియదంటూ కామెంట్ చేశారు.

Congress leader Vijayashanti has lashed out at the TRS government policies and the decisions of Chief Minister KCR. She criticised that CM KCR might lost mental balance.