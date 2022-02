మోడీ వ్యాఖ్యలపై మిన్నంటిన నిరసనలు; టీఆర్ఎస్ నాయకుల బైక్ ర్యాలీలు, దిష్టిబొమ్మల దహనాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల విభజనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన బాట పట్టారు. అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఉన్న గన్ పార్కు వద్ద టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు నల్లబ్యాడ్జీలు ధరించి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం సరికాదని, వ్యవసాయ బిల్లును వెనక్కి తీసుకొని సీఎం మోడీ ఏ విధంగా అయితే రైతులకు క్షమాపణ చెప్పారో అదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం పై వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

తెలంగాణాకు బీజేపీ వ్యతిరేకం.. మోడీ వ్యాఖ్యలతో నిరూపితమైంది: ఆందోళనలకు మంత్రి ఎర్రబెల్లి పిలుపు

English summary

Protests are rife across Telangana over Prime Minister Narendra Modi's remarks on the partition of Andhra Pradesh and Telangana. Concerns continue with bike rallies of TRS leaders and burning of effigies.