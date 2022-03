చమురు మంటల్లో బీజేపి కాలిపోతుందన్న టీఆర్ఎస్.!కరెంటు షాక్ తో టీఆర్ఎస్ మసైపోతుందన్నబీజేపీ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక రాజకీయ పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం బీజేపి వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ అన్నట్టు రాజకీయాలు వాడివేడిగా ముందుకెళ్తున్నాయి. పెరిగిన వంట గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గులాబీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టగా, పెరగబోతున్న విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కమలం నేతలు నిరసన కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో పెంట్రోల్ మంటల్లో కమలం కాలిపోతుందని టీఆర్ఎస్ నేతలు అంటుండగా, కరెంట్ షాక్ తగిలి గులాబీ నేతలు మాడిపోతారని బీజేపి నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Lotus leaders have called for protests across the state, demanding a reduction in rising electricity tariffs, while rose leaders have embarked on large-scale protests demanding a reduction in rising cooking gas and diesel petrol prices.