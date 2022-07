టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత రాజీనామా; నా బాటలోనే చాలామంది; బాధతప్ప భవిష్యత్ లేదన్న రాజయ్య

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి 22 సంవత్సరాల నుండి కీలకంగా పనిచేసిన నేత రాజీనామా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇది అధినేత కేసీఆర్ కు షాక్ అనే చెప్పాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర గొర్రెలు మరియు మేకల అభివృద్ధి సహకార సమాఖ్య లిమిటెడ్ చైర్మన్‌ గా పనిచేసిన కన్నెబోయిన రాజయ్య యాదవ్ ఫైనల్ గా టిఆర్ఎస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెబుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

Senior leader Kanneboina Rajaiah Yadav revealed that there is no future in TRS except pain, there is no recognition for the leaders and that is why he is resigning to trs party.