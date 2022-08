తెలంగాణలో కొత్త సంస్థ సర్వే.. ఆ పార్టీకి ఊహించని షాక్!! 35 స్థానాలు అత్యంత క్లిష్టం??

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు స‌ర్వేల‌తో హోరెత్తుతున్నాయి. ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ ఆయా పార్టీలు త‌మ బ‌ల‌బ‌లాల‌ను తేల్చుకునేందుకు ఇప్ప‌టినుంచే సిద్ధమ‌వుతుండ‌టంతో ఎన్నిక‌ల వేడి రాజుకుంటోంది. ఏపీలో వైసీపీకి ఐప్యాక్‌తోపాటు ఢిల్లీకి చెందిన ఒక ఏజెన్సీ, మ‌రో రెండు సంస్థ‌లు స‌ర్వేలు నిర్వ‌హిస్తూ నివేదిక‌లు అంద‌జేస్తున్నాయి. జాతీయ మీడియా కూడా త‌న స‌ర్వే ఫ‌లితాల‌ను వెల్ల‌డించింది. తెలంగాణ‌లో ప్ర‌శాంత్ కిషోర్ స‌ర్వేతోపాటు వివిధ సంస్థ‌లు నిర్వ‌హించిన ఫ‌లితాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి.

English summary

It seems that a company named TS-119 has recently conducted a survey.All survey organizations claim that the strength of the ruling Telangana State Committee has decreased compared to the past.