ఆగస్ట్ 15న పుట్టినవారికి టీఎస్ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్.. పంద్రాగస్ట్ వేడుకలపై సజ్జనార్ ఏమన్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ్ సందర్భంగా టీఎస్ఆర్టీసీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది.ఆగస్టు 15వ తేదీన పుట్టిన చిన్నారులందరికీ 12 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు సిటీ బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తున్నట్టు టీఎస్ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. అంతేకాదు 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న వృద్ధులకు ఆగస్టు 15న ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ పేర్కొంది. ఇక 120 రూపాయల టీ 24 బస్ టికెట్ ను ఆగస్టు 15వ తేదీన డెబ్భై ఐదు రూపాయలకే విక్రయించనున్నట్లు టీఎస్ఆర్టీసీ పేర్కొంది.

English summary

TSRTC has given a bumper offer to those born on 15th August. RTC MD Sajjanar announced that all children born on August 15 will be provided free travel in city buses till the age of 12 years