Group-4: గ్రూప్-4 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ వాయిదా.. ఎందుకంటే..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కావాల్సిన గ్రూప్-4 దరఖాస్తుల ప్రక్రియను టీఎస్ఎస్పీఎస్సీ వాయిదా వేసింది. సాంకేతిక కారణాలతో వాయిదా వేసినట్లు పేర్కొంది. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 19 వరకు గ్రూప్-4 దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నట్లు వెల్లడించింది. నవంబర్ 25న 9,168 గ్రూప్‌-4 పోస్టుల భర్తీకి అనుమతిస్తూ ఆర్థికశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

English summary

TSSPSC has postponed the Group-IV application process which was supposed to start from Friday. It has been postponed due to technical reasons.