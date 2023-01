టీ సర్కార్ లో ఇద్దరు మంత్రులు ఔట్.!ఇద్దరు కొత్తవాళ్లు ఇన్.!సంక్రాంతి తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ కీలక నిర్ణయం?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ క్యాబినెట్ లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయా అంటే అవుననే సమాధానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కొంతమంది మంత్రుల వల్ల ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన ఆదరణ కన్నా వివాదాలలో ప్రభుత్వం చిక్కుకుంటోందన్నా భావన తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావులో కలిగినట్టు తెలుస్తోంది. పార్టీకి గానీ, ప్రభుత్వానికి గానీ నష్టం కలిగించే మంత్రుల మీద వేటు వేసేందుకు సీఎం కసకత్తులు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రజా ప్రతినిధులు గానీ, మంత్రులు గానీ అధికారం ఉంది కదా అని ప్రభుత్వానికి తలవంపులు తీసెకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తే క్షమించే ప్రసక్తే లేదనే సంకేతాలివ్వబోతున్నారు సీఎం. అందుకు సంక్రాంతి తర్వాత ఊహించని నిర్ణయాన్ని ప్రకటించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

ecently Telangana CM Chandrasekhar Rao seems to have felt that the government is getting involved in controversies rather than the support it deserves due to some ministers. It seems that the CM has made efforts to target the ministers who are causing damage to the party or the government.