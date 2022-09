Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావడం కోసం, కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందించిన సహకారాన్ని తెలియజేయడం కోసం, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు చెక్ పెట్టడం కోసం బిజెపి 'పార్లమెంట్ ప్రవాస్ యోజన'లో భాగంగా కేంద్ర మంత్రులను రంగంలోకి దింపిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో కేంద్ర మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ తన పర్యటనలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు. కేసిఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Union Minister Nirmala Sitharaman will visit Kamareddy district on the second day. The visits of Union Ministers are continuing as part of Pravas Yojana planned by BJP as KCR target.