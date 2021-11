ఉపాసన మనసులో మాట : రాంచరణ్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ చూస్తే- మామ గురించి ఇలా : పర్సనల్ అంటూ షాకింగ్ రిప్లై..!!

Telangana

మెగాస్టార్ చిరంజీవి కోడలు..రాం చరణ్ సతీమణి ఉపాసన సోషల్ యాక్టివిటీలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు. అపోలో ఆస్పత్రుల నిర్వహణతో పాటుగా సామాజిక సేవ..అదే విధంగా యూ ట్యూబ్ ద్వారా ఆరోగ్యం పైన అవగాహన..మహిళల్లో వికాసానికి సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. అతి చిన్న వయసులోనే వ్యాపార రంగంలో తన తాత చెప్పిన అంశాలను పాటిస్తూ..ఇటు మెగా కోడలుగా సామాజిక సేవలోనూ ముందు నిలుస్తున్నారు. మెగాస్టార్ కోడిలిగా.. రాంచరణ్ సతీమణిగా వారి మీద తన అభిప్రాయాలను ఏంటనేది ఉపాసన మాట్లాడిన సందర్భాలు అరుదుగా కనిపిస్తాయి.

Mega Daughter-In-Law Upasana had revealed about her favourite movie and also about her father in law Chiranjeevi. Upasana kept away when it came to children issue and clarified that it was her personal issue .