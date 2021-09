వీడియో: జలదిగ్బంధలో కామారెడ్డిలో ఓ గ్రామం; మందులు చేరవేసి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడిన డ్రోన్ సాయం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలోనే మొదటిసారిగా డ్రోన్ల ద్వారా కరోనా వ్యాక్సిన్లు, మందులు సరఫరా చేస్తున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రికార్డు సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. కరోనా వ్యాక్సిన్ ల పంపిణీ కోసం బియాండ్ విజువల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ డ్రోన్లను వినియోగిస్తున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు డ్రోన్ల ద్వారా మందుల పంపిణీ చేస్తున్న తెలంగాణా రాష్ట్రంలో వరద ముంపుకు గురైన గ్రామానికి మందులు పంపి ఒక బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడి మరో రికార్డ్ సృష్టించింది.

English summary

A drone has saved the life of a boy suffering from high fever and stomach ache in Kurti village in Kamareddy district, which was trapped in a water blockade due to floods. Authorities rescued to send medicines by drone and saved tha boy.