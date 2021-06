కేసీఆర్ కు విజయశాంతి సూటి ప్రశ్నలు.. ప్రభుత్వ భూముల అమ్మకం తప్పు.. రైట్ ఎలా అవుతుంది ?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై మరోమారు విరుచుకుపడ్డారు. ప్రభుత్వ భూములను అమ్మకానికి పెట్టడంపై మండిపడిన విజయశాంతి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కీలక వ్యవస్థలు ఎంత దారుణంగా కుప్పకూలాయో సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. ప్రస్తుత తెలంగాణా పరిస్థితి అర్థం కావాలంటే నేడు పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలు నిదర్శనం అంటూ పేర్కొన్నారు.

సీఎం కేసీఆర్ పై సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు గుప్పించిన విజయశాంతి ప్రభుత్వ భూములు అమ్మి వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవడం లక్ష్యంగా కేసీఆర్ సర్కార్ పని చేస్తోందంటూ నిప్పులు చెరిగారు.

సీఎం కేసీఆర్ చెప్తే అసలే చెయ్యరు.. ఆ విషయం అధికారులకు బాగా తెలుసు : విజయశాంతి సెటైర్

English summary

BJP senior leader Vijayashanti has cracked down on CM KCR and criticized for corrupting the government system in the state of Telangana. Vijayashanti suspected that the Telangana government was aiming to sell a large amount of government land in the state and privatize all of them, questioned how that could be right.