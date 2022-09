కేసీఆర్ సర్కారు తెలంగాణాకి జాతీయస్థాయిలో తలవంపులు తీసుకొచ్చింది; విరుచుకుపడిన విజయశాంతి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం లో పాల్గొన్న క్రమంలో చోటుచేసుకున్న ఉద్రిక్తత పై అధికార టిఆర్ఎస్ ప్రతిపక్ష బీజేపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ప్రశాంతంగా ఉన్న హైదరాబాదులో మత విద్వేషాలు రగల్చడానికి బీజేపీ ప్రయత్నాలు చేస్తుందని, అందుకే అస్సాం సీఎంను గణేష్ నిమజ్జనకు ఆహ్వానించారని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇది ఇలా ఉంటే కాషాయ దళం అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వణుకు పుడుతోందని, అందుకే రాష్ట్రానికి ఎవరు వచ్చినా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలపై మండిపడ్డారు.

English summary

BJP leader Vijayashanthi said that TRS government is trembling with bjp team, that's why they tried to attack on the Assam CM in Hyderabad.