Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా వేళ పేదలు,దిగువ మధ్య తరగతి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. కరోనా వస్తే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో బెడ్లు దొరక్క,కార్పోరేట్ వైద్యం చేయించుకునే స్తోమత లేక నలిగిపోతున్నారు. కనీసం హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉందామన్నా... ఇంట్లో సెపరేట్ గదులు లేక సతమతమవుతున్నారు. దీంతో ఇంటికి దూరంగా పంట పొలాల వద్ద గుడిసెలు వేసుకుని ఉంటున్నవారు లేకపోలేదు. అయితే ఆ అవకాశం కూడా లేనివాళ్ల పరిస్థితి మరింత దుర్భరంగా తయారైంది. అయితే హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉండే అవకాశం ఉన్నా... వికారాబాద్‌కి చెందిన ఓ వ్యక్తి వింత నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

English summary

Ashok,a covid patient took a bizarre decision after he infected virus.He is in isolation in the bathroom instead of a seperate room in the house.Their village sarpanch said Ashok had two houses and they told him to isolate in a house but he did't listen to them.