హెల్త్ సిటీగా వరంగల్ .. మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రికి 1,100 కోట్ల పరిపాలన అనుమతి; ఎర్రబెల్లి హర్షం

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణకే తలమానికం అయిన ఓరుగల్లు నగరం హెల్త్ హబ్ గా రూపుదిద్దుకోనుందా? సీఎం కేసీఆర్ ఓరుగల్లు నగరం పై ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి హెల్త్ సిటీ ఏర్పాటు చేస్తానని చేసిన ప్రకటనకు అడుగులు పడుతున్నాయా? వరంగల్ నగరాభివృద్ధిపై తెలంగాణా సర్కార్ ఫోకస్ చేస్తుందా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The Telangana govt on Saturday issued an administrative sanction of Rs 1,100 crore for the construction of a super-specialty hospital at the Waranga as part of the establishment of a health city in Warangal district. Minister Errabelli was elated.