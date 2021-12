కలెక్టర్ పై కేసు పెడతాం.!ధరణిలో నమోదైన భూములన్నీ చెల్లనివా?ప్రభుత్వ తీరుపై ఈటల జమున ఫైర్.!

Telangana

oi-Shashidhar S

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వంపైన, అధికారులపైన హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ సతీమణి ఈటల జమున మండిపడ్డారు. తమ భూములకు సంబంధించిన అంశం కోర్ట్ పరిధిలో ఉందని, తమకు ఎటువంటి వివరాలు ఇవ్వకుండా మీడియా సమావేశం ఎలా నిర్వహిస్తారని, కలెక్టర్ లు మీడియా సమావేశాలు పెట్టడానికే ఉన్నారా?అని నిలదీసారు. ధరణిలో నమోదైన భూములనే తాము కొన్నామని, లాయర్ ద్వారా లీగల్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్నామని వివరించారు.

English summary

Is it useless because of Dharani? Jamuna asked if all the lands in Dharani are false lands. Jamuna was incensed that the collector was speaking indiscriminately.