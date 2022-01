గులాబీ బాస్ పై గుర్రు.!ఉద్యమకారులకు గుర్తింపు ఏది.?జోడు పదవులెందుకు.?ప్రశ్నిస్తున్న ద్వితీయ శ్రేణి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : జిల్లా అద్యక్షపదవుల పంపకాల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గులాబీ నేతలు. అనుభవించిన వారికే మళ్లీ పదవులు కట్టబెడుతున్నారని, అసలైన ఉద్యమకారులను చంద్రశేఖర్ రావు గుర్తించడం లేదని మండిపడుతున్నారు. ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేల పదవుల్లో ఉన్నవారికి కూడా జిల్లా అద్యక్షపదవి పేరుతో జోడుపదవులను కట్టబెట్టారని గులాబీ దళతపతిపై ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వం గుర్రుగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న రెండవ తరగతి న్యాయకత్వం ఎప్పుడైనా విస్పోటనం చెందే అవకాశం ఉందనే చర్చ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జోరుగా నడుస్తోంది.

Trs leaders are outraged at the distribution of district presidencies. Those who have experienced it are incensed that Chandrasekhar Rao does not recognize the real activists, who are re-assigning positions. It seems that the second tier leadership is in angry over the pink commander who has also tied up the ranks of MPs and MLAs in the name of district presidency.