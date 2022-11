వైఎస్ షర్మిలపై కేసులు పెట్టేంతగా చేసిన తప్పేంటి? మొత్తం ఎపిసోడ్లో జరిగిందేంటి? హాట్ డిబేట్!!

Telangana

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు తెలంగాణా లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు వైయస్ షర్మిల పై పోలీసులు కేసులు ఎందుకు పెట్టారు? వైయస్ షర్మిల ను అంత బలవంతంగా అరెస్టు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? అంతగా వైయస్ షర్మిల చేసిన తప్పేంటి? వంటి అనేక ప్రశ్నలు ఇప్పుడు తెలంగాణ సమాజంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Why did the police file a case against YS Sharmila? Why did YS Sharmila have to be arrested so forcefully? What is the mistake of YS Sharmila? Many such questions have now become a topic of discussion in Telangana.