మేడారం జాతరకు కేసీఆర్ వెళ్లకపోవడానికి కారణం ఏంటి?పర్యటన రద్దైంది అందుకేనా?

హైదరాబాద్/ములుగు: మద్యాహ్నం రెండు గంటల నుండే మేడారం జాతరలో భక్తులు హడావిడికి బదులు రాజకీయ నేతలు హడావిడి మొదలైంది. అడుగడుగున పోలీసుల అప్రమత్తం, వాకీ టాకీలో మంతనాలు, ఉరుకులు పరుగులు. పార్కింగ్ ప్రాంతాలతో పాటు ట్రాఫిక్ ను మరింత కట్టుదిట్టంగా దారిమళ్లింపు.. అదికారులు, పోలీసు యంత్రాంగంలో ఉత్కంఠ.. మేడారం భక్తుల్లో మాత్రం అయోమయం.. ఏంజరుగుతుంది.? ఎందుకు పోలీసుల హడావిడి అని అనేక సందేహాలు.

ఇదంతా మేడారం జాతరకు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు విజిట్ ఉండడంతో అధికారుల్లో ఉత్కంఠ. కానీ ఇంత టెన్షన్ వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ఉత్కంఠ పటాపంచలైంది. అదికారులు, పోలీసు సిబ్బంది ఉన్నట్టుండి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఎందుకంటే మేడారం పర్యటనను సీఎం రద్దు చేసుకున్నారని తెలవడంతో అంతా కూల్ ఐపోయారు. ఇంతకీ మేడారం జాతరకు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు వెళ్లకపోవడానికి కారణాలేంటి.?

English summary

There has been speculation as to why Chief Minister Chandrasekhar Rao's visit was canceled. CM Chandrasekhar Rao is scheduled to meet Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray on the 20th of this month. He will leave for Mumbai on Sunday. TRS sources said that they could not go to Medaram during the consultation process.