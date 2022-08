Telangana

తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ‌బుల్ బెడ్‌రూమ్ హౌసింగ్ స్కీమ్‌లో భాగంగా నిర్మించిన ఇళ్లలో 18% మాత్రమే రాష్ట్రంలోని లబ్ధిదారులకు అందజేసింది. క‌రీం అన్సారీ అనే వ్య‌క్తి స‌మాచార హ‌క్కు చ‌ట్టంద్వారా ఈ వివ‌రాల‌ను తెలుసుకున్నారు. బుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్ల పథకం విషయంలో ప్ర‌భుత్వం వాగ్దానం చేసిన మేర‌కు పంపిణీ చేయ‌లేద‌ని, జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో చాలా ఇళ్లు సిద్ధంగా ఉన్న‌ప్ప‌టికీ కొన్నింటిని మాత్ర‌మే ల‌బ్ధిదారుల‌కు అంద‌జేశార‌ని, ఎన్నిక‌ల కోస‌మే ప్ర‌భుత్వం వాటిని దాచివుంచిన‌ట్లుగా అర్థ‌మ‌వుతోంద‌ని అన్సారీ తెలిపారు.

The Telangana government has handed over only 18% of the houses constructed under the double bedroom housing scheme to the beneficiaries in the state.