ఆ కుటుంబానిది గుండెలు పిండేసే నేపథ్యం-నాలుగు రోజులైనా నిందితుడిని పట్టుకోకపోవడమేంటి: ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్

ప్రశ్నించే గొంతుకలను అరెస్ట్ చేసే ప్రభుత్వం... అత్యాచార నిందితులను పట్టుకోకపోవడమేంటని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ(బీఎస్పీ) కోఆర్డినేటర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్‌లోని సింగరేణి కాలనీలో బాలిక హత్యాచార ఘటన జరిగిన నాలుగు రోజులవుతున్నా నిందితుడిని పట్టుకోకపోవడమేంటని నిలదీశారు. నిందితుడిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. సోమవారం(సెప్టెంబర్ 13) సింగరేణి కాలనీలో బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రవీణ్ కుమార్ పరామర్శించారు.

English summary

Bahujan Samaj Party co-ordinator RS Praveen Kumar visited the gang rape victims family in Singareni colony,Hyderabad.He questioned why the accused has been not arrested yet.He demanded to repond CM KCR on the incident and take immediate action.