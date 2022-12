కనీసం వార్డు మెంబర్ కాని వైఎస్ షర్మిలపై మోడీకి ఎందుకింత ప్రేమ?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల పై తెలంగాణ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని మోడీ వైఎస్ షర్మిలకు ఫోన్ చేసి పరామర్శించటాన్ని తప్పు పట్టారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు వస్తే వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత వైఎస్ షర్మిల కనీసం వార్డు సభ్యురాలిగా కూడా గెలవదని, ఆమెకు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఫోన్ చేసి పరామర్శించడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వైఎస్ షర్మిల కు ఫోన్ చేయడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు.

English summary

Why is Modi so fond of YS Sharmila who is not win as ward member at least? Minister Sathyavathi Rathore targeted Modi's phone call to YS Sharmila.