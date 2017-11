"ముందుంది క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్: ఇదిగో కేటీఆర్ దాచిన సత్యం.. రహస్యంగా ఏం వెలగబెట్టారు?"

Telangana

ఇదిగో కేటీఆర్ దాచిన సత్యం అనే శీర్షికతో రేవంత్ తన అధికారిక ఫేస్ బుక్ లో ఒక పోస్టు చేశారు. '2016లో జ‌రిగిన అఫీషియ‌ల్ పోగ్రాంలో అన‌ఫీషియ‌ల్‌గా తేజారాజు S/O స‌త్యం రామ‌లింగ‌రాజుతో మ‌లేషియ‌న్ ప్ర‌ధానిని క‌లిసి మంత‌నాలాడిన స్కాంస్టార్‌ కేటీఆర్ కు ముందుంది 'క్రోకోడైల్ ఫెస్టివ‌ల్‌' అని పోస్టు ద్వారా ఘాటు రిప్లై ఇచ్చారు.

Congress leader Revanth Reddy questioned KTR that why he met Satyam Ramalinga Raju's son secretly.