Huzurabad : హుజురాబాద్ బరిలో బీఎస్పీ...?-ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ పోటీ చేస్తారా?-ఏం జరగబోతుంది...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో గత కొన్నాళ్లుగా రాజకీయ చర్చలన్నీ హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. సామాన్యుల చర్చల్లో సైతం ఉపఎన్నిక టాపిక్ ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించిన దళిత బంధు... హుజురాబాద్‌లో సంక్షేమ,అభివృద్ది పథకాలను పరుగులు పెట్టిస్తున్న తీరుపై ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. కేసీఆర్ ఇంతలా ఫోకస్ చేశారంటే ఓటమి భయం ఆయన్ను వెంటాడుతోందని ప్రత్యర్థులు విమర్శిస్తున్నారు. ఇప్పటికైతే గ్రౌండ్‌లో టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్లుగానే పరిస్థితి ఉంది. అభ్యర్థి ఎంపిక విషయంలో కాంగ్రెస్ తర్జనభర్జనకు ఇంకా తెరపడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో మరో పార్టీ పోటీకి సమాయత్తమవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.బీఎస్పీ నుంచి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్‌ను హుజురాబాద్‌లో పోటీ చేయాల్సిందిగా ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

RS PRAVEEN KUMAR-There is a specualtion that Bahujan Samaj Party leaders are pressuring RS Praveen Kumar to contest Huzurabad by election.RSP,now state co-ordinatior of the party might decide about this in Karimnagar meeting on August 26th.