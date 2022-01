ప్రధాని రాకకోసం పచ్చని చెట్లను నరుకుతారా.?గ్రీన్ ఇండియా,హరిత హారం లక్ష్యం అదేనా.?రేవంత్ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలపై టీపిసిసి ఛీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి మండిపడ్డారు. తెలంగాణ సశ్యశ్యామలంగా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న హరితహారం లక్ష్యానికి ప్రభుత్వ పెద్దలే తూట్లు పొడుస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. అంతేకాకుండా గ్రీన్ ఇండియా పేరుతో సెలబ్రిటీలందరికి ఛాలెంజ్ విసిరే ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ కూడా ఈ అంశంలో ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదని రేవంత్ రెడ్డి సూటిగా ప్రశ్నించారు.

English summary

Revanth Reddy flagged off that the government leaders are pushing for the ambitious green target being implemented by the government to keep Telangana green.