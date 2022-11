కేసీఆర్ చెప్పింది చేస్తే ఇరుక్కుంటామా? మల్లారెడ్డి ఎపిసోడ్ తో గులాబీ నేతల్లో అంతర్మధనం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐటీ, ఈడీ దాడుల నేపథ్యంలో గులాబీ నేతల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దాడులను తిప్పి కొట్టాలని, ఐటీ, ఈడీ అధికారులు దాడులు చేస్తే ఎదురుదాడి చేయాలని పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశంలో కేసీఆర్ సలహా ఇచ్చారు. ఇక కేసీఆర్ చెప్పిందే శిరోధార్యంగా భావించి మంత్రి మల్లారెడ్డి దానిని ఆచరణలో పెట్టారు.

ఆయన ఐటి అధికారుల పైన సంచలన ఆరోపణలు చేస్తూ కేసులు పెట్టడం, తిరిగి ఐటీ అధికారులు మల్లారెడ్డి పైన కేసు పెట్టడం, మల్లారెడ్డి ఆస్తుల పైన ఐటీ అధికారులు ఈడీ అధికారులకు లేఖలు రాస్తున్నారు అన్న ప్రచారం వెరసి గులాబి నేతలకు గుబులు పట్టుకుంది. సీఎం కేసీఆర్ చెప్పింది చేస్తే మరింత ఇరుక్కుంటామనే భావన వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

Will we be face problems if we do what KCR says? With the episode of Mallareddy, the infighting among the TRS leaders started. An opinion is expressed that it is not good to listen to KCR all the time.