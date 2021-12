video: భర్త లేని సమయంలో బావ లైంగిక వేధింపులు; సెల్ఫీ వీడియో తీసి వివాహిత ఆత్మహత్య

Telangana

Dr Veena Srinivas

కరీంనగర్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పరువు కోసం ఓ ఇల్లాలు ప్రాణాలే విడిచింది. బావ లైంగిక వేధింపులు తాళలేక వివాహిత ఆత్మహత్య పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. సెల్ఫీ వీడియో రికార్డ్ చేసి మరీ ఉరివేసుకొని అరుణ అనే వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కరీంనగర్ కాపువాడలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

The incident took place in Kapuvada, Karimnagar district, where a married woman committed suicide by taking a selfie video for self-esteem after her brother-in-law sexually assaulted her while her husband was away