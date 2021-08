తెలంగాణ కు కొత్త గవర్నర్..!! మాజీ ముఖ్యమంత్రికి బాధ్యతలు..!!

Telangana

oi-Lekhaka

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొత్త గవర్నర్ రానున్నారా. ప్రస్తుత గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ ను మార్చబోతున్నారా. ఢిల్లీ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో అవుననే సమాధానం వస్తోంది. రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఉమ్మడి రాష్ట్ర గవర్నర్ గా వ్యవహరించిన నరసింహన్ ను ఆ తరువాత రెండు రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ గా కంటిన్యూ చేసారు. 2019 వరకు ఆయన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ గా కొనసాగారు. రాష్ట్ర విభజన చట్టం ప్రకారం 2024 వరకు రెండు రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడి రాజధానిగా హైదరాబాద్ ఉన్నా..అమరావతి నుంచి పాలన ప్రారంభించింది.

English summary

Tamilisai Soundararajan to be permanently shifted to Puducherry and Former Karnataka CM .B.S. Yediyurappa to be the next Governor of Telangana as per sources.