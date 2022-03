తల్లిదండ్రులు కారు కొనివ్వలేదని యాసిడ్ తాగి యువకుడి సూసైడ్.. జగిత్యాల జిల్లాలో ఘటన

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. అమ్మనాన్నలు అడిగింది ఇవ్వలేదని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న యువకులు సమాజాన్ని ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. సెల్ ఫోన్ కొనివ్వలేదని కొందరు, అడిగిన డబ్బు ఇవ్వలేదని మరికొందరు ఇలా చిన్నచిన్న కారణాలకే సూసైడ్ లు చేసుకుంటూ తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోత మిగులుస్తున్నారు. తాజాగా అటువంటి ఘటనే జగిత్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

The incident took place in Jagtial district when a young man committed suicide by drinking acid as his parents did not buy the car.