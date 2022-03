షాకింగ్ రీజన్ చెప్పి.. అర్దరాత్రి అక్క ముఖంపై సలసలకాగే వేడినూనె పోసిన చెల్లెలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ చెల్లెలు విచక్షణా రహితంగా అక్క పైన దాడి చేసింది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న అక్క ముఖం పైన సలసల కాగే వేడి నూనె పోసింది ఓ చెల్లెలు. రక్త సంబంధాలకు, మానవ అనుబంధాలకు అర్థం లేకుండా చేసిన ఈ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

A younger sister, who could not bear her elder sister to be close to her boyfriend, poured hot oil on her sister's face in the middle of the night.The incident took place in Kamareddy district.