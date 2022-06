రాష్ట్రంలో సమస్యల్లేకుంటే ముక్కు నేలకురాసి ఇంటికిపోతా.. కేసీఆర్, కేటీఆర్ రెడీనా? వైఎస్ షర్మిల సవాల్

Telangana

తెలంగాణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో కెసిఆర్, కేటీఆర్ ల పై తన మాటల యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రజలకు సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టే తాను పాదయాత్ర చేస్తున్నానని పేర్కొన్న వైయస్ షర్మిల కెసిఆర్, కేటీఆర్ ఒక్కరోజు నాతో పాదయాత్రకు రావాలని, సమస్యలు లేకుంటే ముక్కు నేలకు రాసి ఇంటికి వెళ్లిపోతానని వైయస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు. ఇక సమస్యలు ఉంటే మీరు రాజీనామా చేసి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చెయ్యండి అంటూ వైయస్ షర్మిల సవాల్ విసిరారు.

If there are no problems in the state, I touch the ground with my nose and leave politics. Are you ready KCR, KTR ..YS Sharmila threw a challenge in the praja prasthanam padayatra.