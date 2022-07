కేసీఆర్.. భారీవరదల వల్ల కాళేశ్వరం మునిగితే, దేవాదుల ఎందుకు మునగలేదు: వైఎస్ షర్మిల సూటిప్రశ్న

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కురిసిన వర్షాలు, వరదల నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంపై అంతర్జాతీయ కుట్రలు జరుగుతున్నాయని చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె సెటైర్లు వేశారు.

YS Sharmila questioned KCR saying that if Kaleswaram was submerged due to heavy floods, why Devadula was not submerged. YS Sharmila fires that KCR Kaleswaram is a proof of corruption and unnecessary expenses of an inefficient leader.