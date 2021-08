ఉద్యోగాలు నింపడం చేతకాని సీఎం కేసీఆర్ వెంటనే రాజీనామా చెయ్ .. షర్మిల ధ్వజం

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యం తెస్తానని రాజకీయాలు మొదలుపెట్టిన వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుమార్తె వైయస్ షర్మిల సీఎం కేసీఆర్ పై ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పటికే నిరుద్యోగ సమస్యపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై పోరాటం చేస్తున్న షర్మిల తాజాగా మరోమారు కేసీఆర్ పై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. రాష్ట్రంలో రోజుకో నిరుద్యోగి ఉద్యోగాల కోసం ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే కేసీఆర్ గారికి దున్నపోతు మీద వర్షం పడ్డట్టు ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.

నిరుద్యోగులు ఆందోళన చేస్తున్నా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం లేదంటూ వైయస్ షర్మిల విమర్శించారు. ఈరోజు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నా, నిరుద్యోగులు చస్తూ ఉన్నా, చచ్చేది నా వాడు కాదు కదా అంటున్న కేసీఆర్ ఈ నిరుద్యోగ చావులకు కారకుడు అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ధ్వజమెత్తారు వైయస్ షర్మిల. ఇదే సమయంలో నా చావుకి కారణం నిరుద్యోగం అంటూ రైలు కింద పడి యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఒక పేపర్ క్లిప్పింగ్ ను ఆమె పోస్ట్ చేశారు.

నిరుద్యోగుల చావుకు కారణం నిరుద్యోగం, నిరుద్యోగానికి కారణం కేసీఆర్ గారు, నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలన్నీ ప్రభుత్వ హత్యలే, నిరుద్యోగుల చావులకు కారణమవుతున్న కెసిఆర్ గారు ముఖ్య మంత్రి పదవికి అనర్హుడు అంటూ షర్మిల ధ్వజమెత్తారు. ఉద్యోగాలు నింపడం చేతకాని ముఖ్యమంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య కోసం పోరుబాట పట్టిన షర్మిల ప్రతివారం నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించాలని, రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల భర్తీ చేయాలని నిరాహార దీక్షకు దిగిన విషయం తెలిసిందే .

ఇటీవల కేటీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కూడా నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించి ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే హృదయాన్ని కేటీఆర్ కు భగవంతుడు ప్రసాదించాలని ట్విట్టర్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ఇక తాజాగా మరోమారు కెసిఆర్ పై ధ్వజమెత్తిన షర్మిల నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కరించకుంటే ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కెసిఆర్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

