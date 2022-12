పట్టిన పట్టు విడవని షర్మిల దీక్ష; అణచివేతలో కేసీఆర్ దిట్ట: ఎవరు గెలుస్తారు?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పట్టు పట్టరాదు.. పట్టి విడువరాదు... పట్టనేని బిగయ పట్టవలయు అన్న చందంగా వైయస్ షర్మిల పాదయాత్రను కొనసాగించడం కోసం శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక వైయస్ షర్మిల పాదయాత్ర అడ్డుకోవడం కోసం కెసిఆర్ సర్కార్ కూడా అంతే విఫలయత్నాలు చేస్తోంది. దీంతో వైయస్ షర్మిల ప్రస్తుతం పాదయాత్ర అనుమతి కోసం తన ఇంట్లో నుండే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగారు. తన పాదయాత్ర కు అనుమతి ఇచ్చే వరకు ఆమరణ నిరాహారదీక్షను వదిలిపెట్టేది లేదని వైయస్ షర్మిల భీష్మించుకు కూర్చున్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం లోటస్ పాండ్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది.

English summary

Sharmila is on hunger strike for permission to not let go of her grip. And KCR, who is stubborn in suppression, is trying to suppress Sharmila's agitation. It remains to be seen who will win the battle between Ys Sharmila and KCR.