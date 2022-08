కేసీఆర్ మాటల గారడీతో మోసం.. ప్రజలకు అరచేతిలో వైకుంఠం; తెలంగాణా ద్రోహి: వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్తున్న వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై ఆమె తనదైన శైలిలో టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila fires that KCR is deceiving people by juggling his words, and that KCR is the traitor of Telangana who has cheated with promises.