బీఆర్ఎస్ పార్టీకి షాకింగ్ అర్ధం చెప్పిన వైఎస్ షర్మిల; కేసీఆర్ ను ఉరేసుకోమని తీవ్రవ్యాఖ్యలు!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో దూసుకుపోతున్నారు. నియోజకవర్గాల వారీగా పాదయాత్ర చేస్తున్న వైఎస్ షర్మిల టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలనపై, కెసిఆర్ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ఇక కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ పైన కూడా వైఎస్ షర్మిల తనదైన శైలిలో సెటైర్లు వేస్తున్నారు.

YS Sharmila gave a shocking meaning to the BRS party as a bar and restaurant party and made extreme comments asking KCR to hang himself and committ suicide for not providing protection to women.