కోమటిరెడ్డికి షర్మిల ఆహ్వానం..పరోక్షంగా రేవంత్ కు: కోమటిరెడ్డి తాజా వ్యాఖ్యల కలకలం: వాట్ నెక్స్ట్..!!

Telangana

oi-Lekhaka

తెలంగాణలో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్లుగా ఉన్న రాజకీయ పోరాటం నేటి నుండి కొత్త టర్న్ తీసుకుంటోంది. టీపీసీసీ చీఫ్ గా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు...షర్మిల కొత్త పార్టీతో కొత్త రాజకీయం తెర మీదకు వచ్చింది. ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ టీపీసీసీ అధ్యక్ష పదవి కోసం చివరి నిమిషం వరకు బరిలో ఉన్న కోమటిరెడ్డి తనకు కాదని రేవంత్ కు బాధ్యతలు అప్పగించటం పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలే చేసారు. ఆ తరువాత హైకమాండ్ జోక్యంతో సద్దుకున్నారు.

English summary

Congress MP Komati reddy Venkata Reddy wishing all the best to YS Sharmila's new party had given a rise to new doubts in telangana politics.